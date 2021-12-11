Ольге Скабеевой исполнилось 37 лет: творческий путь журналистки

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11 декабря 2021, 13:21 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает известная российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева. Ей исполняется 37 лет.

Она родилась 11 декабря 1984 года в Волгоградской области, там же она и окончила среднюю школу. В десятом классе девочка решила стать журналисткой. Свою журналистскую карьеру начала в местной газете «Неделя города».

Скабеева училась на факультете журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Во время учёбы Ольга работала в программе «Вести Санкт-Петербург». Также училась в частной Русско-Американской школе.

В 2007 году журналистка получила награду «Золотое перо» в номинации «Перспектива года» и молодёжную премию правительства Санкт-Петербурга. Уже через год Ольга стала лауреатом конкурса «Профессия — репортёр» в номинации «Журналистское расследование».

В 2008 году с отличием окончила университет и пришла на работу в федеральную редакцию ВГТРК, где стала работать корреспондентом программ «Вести» и «Вести недели».

С 12 сентября 2016 года совместно со своим мужем Евгением Поповым журналистка ведёт общественно-политическое ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1», заявленное как дискуссионная программа по громким темам.

С января по июнь 2019 года — ведущая влога #сеемдобро на YouTube канале «России-24».

21 июля 2019 года Скабеева дебютировала в качестве ведущей программы «Вести» на время ушедшего в летний отпуск Дмитрия Киселёва и его «Вестей недели».

В апреле 2013 года телеведущая вышла замуж за журналиста ВГТРК Евгения Попова. И уже 14 января 2014 года у пары родился сын Захар.

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