Предприниматель Спиридонов дал советы по безопасному онлайн-шопингу в период новогодних распродаж

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11 декабря 2021, 11:20

клавиатура, pixabay.com

Сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов в рамках беседы с журналистами в субботу рассказал, какие правила следует соблюдать в период новогодних онлайн-распродаж.

Дмитрий Спиридонов призвал в первую очередь убедиться, что интернет-магазин подлинный – для этого следует внимательно проверить домен. Также следует обращать внимание на уведомления, сообщения и письма на электронную почту, поскольку нередко человек делает заказ в магазине техники, а смс с подтверждением приходит, например, из магазина цветов.

В беседе с RT эксперт заметил, что мошеннические сайты можно проверить с помощью специальных сервисов. Кроме того, при осуществлении платежей в интернете необходимо убедиться, что используется защищенное соединение – об этом говорит наличие замкнутого замочка в адресной строке браузера.

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