«Коммерсантъ»: опасное вождение планируется фиксировать при помощи дорожных камер

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11 декабря 2021, 10:23 Источник: Коммерсантъ

шина автомобиля, pixabay.com

Росстандарт и МВД занимаются подготовкой обновленного ГОСТа с требованиями к фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, который закрепит за ними право фиксировать опасное вождение.

Как сообщает издание "Коммерсантъ", новый ГОСТ дает возможность в автоматическом режиме фиксировать состав правонарушения, которое касается опасного вождения. Более того, обновленные требования к комплексам фото- видеофиксации подразумевают возвращение возможности вынесения штрафов за превышение средней скорости движения.

Также известно, что новые требования будут уточнять территориальную подсудность участка фиксации.

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