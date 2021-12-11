«Коммерсантъ»: опасное вождение планируется фиксировать при помощи дорожных камер

Росстандарт и МВД занимаются подготовкой обновленного ГОСТа с требованиями к фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, который закрепит за ними право фиксировать опасное вождение.
Как сообщает издание "Коммерсантъ", новый ГОСТ дает возможность в автоматическом режиме фиксировать состав правонарушения, которое касается опасного вождения. Более того, обновленные требования к комплексам фото- видеофиксации подразумевают возвращение возможности вынесения штрафов за превышение средней скорости движения.
Также известно, что новые требования будут уточнять территориальную подсудность участка фиксации.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.