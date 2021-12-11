Патриот Латвии просит денег на гражданство

Аргументы Недели → Общество 13+

11 декабря 2021, 09:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Чудны дела твои, Господи! В латвийских социальных сетях некий патриот (Мартинс Левушканс) просит жителей страны оказать ему финансовую помощь в размере 153 евро. На латвийское гражданство.

Как оказалось, юный патриот Латвии имеет российское гражданство. Разумеется, он хочет от него отказаться, так как иметь двойное гражданство, именно РФ, в Латвии ну совсем «не комильфо». Свои финансовые проблемы молодой человек решить не может…

«Нужно собрать 153 евро для получения гражданства! Вы знаете, что я репатриант. Родился в Сибири, но уже много лет живу в Латвии, люблю эту страну и хочу служить ей. Сейчас я учусь, занимаюсь политикой. Я доброволец в партии «Движению. За!» Сейчас я нахожусь в процессе получения гражданства Латвии, чтобы мог еще активнее защищать наши ценности. Но сперва мне нужно отказаться от гражданства России и поэтому нужно платить 153 евро. Для меня, как студента это довольно большая сумма. Буду признателен, если сможете помочь»,- обратился патриот к жителям Латвии.

Видимо, молодой человек плохо разбирается в менталитете местного населения: на такое только, простите, «отмороженные» на всю голову националистически настроенные граждане могут «клюнуть». Хотя, не у всех истинных патриотов есть лишние деньги… Да и не любят в Латвии чужаков: тут хотя бы стоило родиться или быть «возвращенцем-латышом» из, например, США, Австралии и т.д. Подобные примеры были, но о качестве жизни «возвращенцев» - другая тема…

Итак, как отнеслись латвийцы к данной просьбе? Мнение из социальных сетей:

«Я бы сказал ему… куда обратиться. Видимо, этот дурашка-патриот гордится своим поступком. Пусть сходит в казармы Адажи и там заработает и на гражданство, и на пайку НАТО»

«Пусть идет и заработает. Детина! Видать, работать не хочет, а готовится в депутаты!»

«Почему ему партия не поможет? Он же им помогает! Патриот х@ не знает, что любая партия хочет все получить «халявно». Это ему не Россия! Тут никто ему в таком деле не поможет!»

«Это попрошайка, а не патриот! Вы что не знаете, что это «хохол»? Потому их и ненавидят за предательство и желание всегда прокатиться за чужой счет! Пусть не свистит! В Сибири зарплаты нормальные! И классные учебные заведения: один ученый городок в Новосибирске чего стоит! А Тюмень, например… Нефть! Там нужны квалифицированные специалисты, а не «хохлы-патриоты» Латвии. Он себе, простите, на труселя заработать не может! А патриот, надо же! Пусть постирает свои шаровары и учит «боевой гопак»

«Пусть тебя содержат нацозабоченные приматы! Да у них в большинстве и денег нет! Элита х@»

«Я бы и сам забрал у тебя российское гражданство! Т@ позорная!»

Да уж… Не любят нигде прохиндеев и предателей…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости