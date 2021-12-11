Министр обороны Латвии бельгийцам: Вы оскорбите народ Латвии

Аргументы Недели → Общество 13+

11 декабря 2021, 09:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Нет! Не утихают разговоры в Латвии о сносе памятника латышским легионерам СС в Бельгии! На «защиту» памятника грудью встали министр обороны Латвии Артис Пабрикс и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич!

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс направил письмо министру обороны Бельгии Людивин Дедондер, в котором призвал проявить понимание сложной истории Латвии, не действовать против памяти латвийских военнопленных, и не переносить памятник латышским легионерам СС.

«Латвийское общество сделало пожертвование на строительство этого памятника, потому что в Латвии нет семьи, члены или родственники которой не пострадали от мобилизации нацистской Германии после оккупации Латвии немецкими войсками. Потому я настоятельно призываю использовать все возможные средства для отмены этого решения, поскольку народ Латвии воспримет это как серьезное оскорбление. Этот исторический памятник является очень важным символом и напоминанием о сложной и трагической истории Латвии».

Интересно, а почему министр обороны Латвии говорит от всего латвийского народа? Просто возмутительно! Я, например, умею высказать сама свое мнение и постоять за себя! Лично мне и в голову не пришло сдавать деньги на памятник легионерам СС! А тем людям, которые приходят к памятнику Освободителям на 9 мая, неужели было желание жертвовать деньги легионерам СС!? Надо же думать иногда, когда врешь! Любая ложь выплывает наружу! Всегда!

Справедливости ради, конечно, отметим, что министр обороны Латвии выразил понимание, что западным странам нелегко разобраться в перипетиях латвийской истории: во время ВОВ Латвия пострадала и от нацистской Германии, и от СССР. Действительно, были семьи, где братья, отцы-дети воевали друг против друга.

Интересно, г-н Пабрикс сказал, что Нюрнбергский военный трибунал и Комиссия США по перемещенным лицам вскоре после второй мировой войны признала латышский легион не преступной организацией!

Видимо, г-н Пабрикс запамятовал, что латышский легион был в составе СС! А СС признана трибуналом Нюрнберга, конечно, преступной! Если латышский легион СС – «голубь мира», то почему тогда легионеры после войны «посещали» лагеря и не были реабилитированы! Почему? Забыл народный избранник Пабрикс, что в ООН принята резолюция, осуждающая прославление легионеров Ваффен СС! И где документы, которые подтверждают, что латышский легион Ваффен СС не был преступной организацией? Пусть предоставит эти документы! Народ требует!

И главное – если так Латвия пострадала от нацистского режима, то зачем же было в 1940 году фашистов встречать с цветами? И зачем сейчас почитать праздник СС 16 марта?

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич «сходил» дальше: я так понимаю, что он желает переписать историю не только Латвии, но и ВОВ!

Глава МИД Латвии считает, что все эти разговоры – дезинформация! Мол, дезинформировали экспертов Бельгии! Ну, конечно, эксперты же глупцы и в истории ничего не понимают! А вот г-н Ринкевич уж точно их просветит!

«К сожалению, уже какое-то время против демократических наций Европы ведутся клеветнические компании, недемократические и агрессивные режимы, злономерно используют сложную историю этих стран для своих геополитических целей».

Понятно, что очередной «кивок» в сторону России, к бабке не ходи! И ничего латышским националистам объяснить нельзя! Главное то, что полностью игнорируют и не отвечают на вопросы, когда упоминается легион СС! Моментом при слове СС, увы, слух пропадает!

Есть еще один момент! С националистами все понятно – они насмерть стоят за своих латышских легионеров СС! Стоят всегда! А вот где же «слово» от Русского Союза Латвии или Антинацистского комитета? Эти организации, которые позиционируют себя, как защитники русских, России, памяти ветеранов ВОВ пока (на данный момент) молчат! Почему? Нацблок подсуетился, а защитники русских молчат! Да, я забыла, что до выборов еще год… и зачем руководству этих организаций, которые еле-еле попали в «депутаты» портить отношения с правительством Латвии!? Мол, ничего, русские все перетерпят! К сожалению, и сейчас подобные организации, как броней прикрываются русскими тогда, когда, например, нужно гранд получить из России на развитие и поддержку русского языка, культуры! Деньги-то берут, а вот русские Латвии хорошо если получат от РСЛ упаковку яиц к Пасхе. Просто ложь!

И в этом аспекте, нацблок хоть отстаивает свои интересы, а кто в Латвии отстаивает русскоязычных? Еврейский Союз Латвии? Ой, простите! Оговорка по Фрейду – Русский Союз Латвии…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости