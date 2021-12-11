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Россияне назвали любимыми новогодними традициями встречу с родными и создание праздничной атмосферы дома

, 09:41

Россияне назвали любимыми новогодними традициями встречу с родными и создание праздничной атмосферы дома
новогодняя елка, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, что главной новогодней традицией большинство жителей России считают встречу с родными и друзьями. Результаты опроса поступили в распоряжение журналистов.

18% опрошенных назвали встречу с родственниками ключевой новогодней традицией. На втором месте оказались украшение елки и создание новогоднего уюта дома (15%). 6% респондентов признались, что больше всего любят дарить и получать подарки.

5% россиян, как сообщает RT, любят загадывать желания под бой курантов. По 4% опрошенных сообщили, что больше всего ждут салютов, застолья и отдыха. Для 3% граждан РФ самое приятное в новогодние праздники – готовить вкусные блюда. 2% россиян назвали любимым занятием посещение бани, прогулки и просмотр новогодних фильмов.

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