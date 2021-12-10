Сервис для земли и недвижимости: в России появится единая система пространственных данных

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10 декабря 2021, 20:26 Константин Головщинский, заместитель директора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ

Правительство объявило о создании в России Национальной системы пространственных данных, включающих информацию о земле и кадастровой оценке. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. «В рамках госпрограммы продолжим работать над повышением качества сервисов для граждан и бизнеса. К концу 2030 года переведем в электронный вид большинство госуслуг по кадастровому учету и регистрации прав», - отметил он. Программа закрепляет в качестве национального приоритета задачи комплексного развития технологий сбора, обработки и анализа пространственных данных.

Цифровизация сферы сбора, обработки и анализа пространственных данных (ПД) формирует высокий инвестиционный потенциал на основе развития существующих и создания новых рынков данных, сервисов и услуг. Мировой рынок пространственных данных и сервисов за 7 лет с 2014–2021 годы вырос более чем в два раза. Усиливается политическое и экономическое значение географической информации и особенно методов ее обработки.

Россия, к сожалению, пока в стороне от показателей стран-лидеров в области развития пространственных данных, хотя динамика развития рынка у нас примерно такая же. Однако, отношение объема российского рынка ПД к ВВП примерно в 10 раз ниже, чем в странах-лидерах Индекса геопространственной готовности. Для России характерны низкие темпы сбора и актуализации пространственных данных. Наполнение единой электронной картографической основы составляет 30 процентов нашей территории. Пока мы упускаем те возможности, которые пространственные данных дают для ускорения экономического роста.

Если потери экономики от недоиспользования потенциала пространственных данных сложно выразить в цифрах, то потери бюджета гораздо более чувствительны. По нашим оценкам, только отсутствие сведений о правообладателях лишает бюджет порядка 55 млрд. рублей в год. Эта сумма эквивалентна объёму бюджета республики Карелия или города Севастополь.

Реализация программы изменит жизнь граждан и предпринимателей, которым будет легче получить в собственность или иное право земельные участки. Это станет возможным после завершения проекта Росреестра по объединению разрозненных баз данных, содержащих информацию о земле. Сейчас таких баз, как минимум, шесть на федеральном уровне и более 250 на региональном и муниципальном.

От такого разнобоя страдают как граждане, так и предприниматели. Клиентские опросы, которые мы проводили, показывают, что сейчас процесс предоставления земельного участка может занимать более полугода. Передача услуги в МФЦ не позволила улучшить этот процесс. Вместо принципа «одного окна» МФЦ работает как «одна дверь», когда гражданин вынужден неоднократно посещать органы власти, МФЦ и иные вовлеченные в процесс организации. Или тех же кадастровых инженеров.

Объединение информационных ресурсов о земле действительно позволит перевести процесс в режим «одного окна», и предоставлять землю «в один клик», соблюдая при этом законные интересы третьих лиц.

Другой пример – кадастровая оценка, которой характерен высокий уровень конфликтности. Зачастую граждане вынуждены обращаться в суд, тратить время, нервные клетки и деньги, чтобы оспорить несправедливую, с их точки зрения, оценку их недвижимости и величину налога. И часто их позиция поддерживается судами. По нашим оценкам, ежегодно в досудебном режиме рассматривается до 40 тысяч обращений, а в судебном еще порядка 25 тысяч споров. Суммарные издержки на оспаривание кадастровой стоимости недвижимости в комиссиях и судах могут достигать 3,5 млрд. рублей.

Создаваемая Росреестром в рамках программы единая платформа информационного взаимодействия всех участников государственной кадастровой оценки, включая правообладателей объектов недвижимости, основных источников ценообразующих факторов, сократит количество обжалований и, следовательно, снизит расходы граждан. К тому же все мы получим сервис информирования об изменениях, в том числе в кадастровой стоимости объектов недвижимости, что также снизит градус негатива.

Наши оценки показывают, что инвестиции государства в программы развития пространственных данных экономически оправданы. На каждый рубль вложенный в программу бюджет и экономика получат примерно 2,5 рубля в виде умножения бюджетных средств, при этом граждане и предприниматели выиграют от ускорения и упрощения получения госуслуг.

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