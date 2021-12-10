Нацблок Латвии выступает против сноса памятника латышским легионерам СС

Аргументы Недели → Общество 13+

10 декабря 2021, 17:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, никогда не признают националисты Латвии, что латышские легионеры СС – преступники. Всегда будут утверждать, что латышских легионеров СС «насильно» заставляли уничтожать мирное население. Дошло дело до того, что в своем «нацистском маразме» некоторые представители нацблока заявили, что «попытки обвинить латвийских легионеров в военных преступлениях явно противоречит решениям Нюрнбергского трибунала». А памятник подобным «Хероям», который находится в Бельгии – святыня!

НО указывает, что памятник был построен совместными усилиями Музея оккупации Латвии и самоуправления Зедельгема в 2018 году.

"Попытки обвинить латвийских легионеров в военных преступлениях нацистов и Холокосте явно противоречат решениям Нюрнбергского трибунала. Лица, виновные в преступлениях, заслуживают осуждения. Однако не всех, кто воевал в легионе, можно обвинить в совершенных преступлениях", - говорится в заявлении НО.

Политики партии отмечают, что в декларации Сейма "О латышских легионерах во Второй мировой войне" говорится, что насильственное участие в вооруженных силах СССР не считается поддержкой кровавого режима Сталина, а насильственное участие в рядах латышских легионеров демагоги трактуют как поддержку немецко-фашистского режима, хотя включение латышского легиона в состав "Waffen SS" никоим образом не зависело от граждан Латвии.

"Оценивая мотивацию, статус и роль латышских легионеров во Второй мировой войне, нельзя игнорировать тот факт, что Латвия в XX веке пережила оккупацию двух тоталитарных режимов. Мы поддерживаем Музей оккупации Латвии в объяснении истории Латвии и также настаиваем на праве латвийских легионеров на память", - сказано в заявлении НО.

Как сообщалось, памятнику латвийским легионерам, установленному в бельгийском городе Зедельгем, грозит возможное перемещение, что подтвердила агентству ЛЕТА руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале.

В настоящее время Музей оккупации Латвии, участвовавший в проекте создания памятника, не может публично комментировать вопрос о возможном перемещении памятника, к тому же дискуссии в Зедельгеме по этому вопросу проходили без участия музея, пояснила директор музея Солвита Виба.

Лита Кокале отмечает, что Латвия осудила и осуждает холокост во время Второй мировой войны и тех латвийских граждан, которые участвовали в нем. Она считает, что привязывание легионеров к холокосту возложением на них коллективной ответственности за преступления недопустимо. Сами легионеры были жертвами, которые вопреки всем нормам международного права были вовлечены в боевые действия на стороне национал-социалистической Германии, настаивает Министерство культуры.

В 2018 году в соответствии с соглашением, заключенным между муниципалитетом Зедельгема и обществом Латвийского музея оккупации, памятник "Латвийский улей свободы", половина стоимости которого была покрыта за счет собранных музеем пожертвований, был передан в собственность самоуправления с целью объяснения непростой истории Второй мировой войны. Он посвящен 12 тысячам латышских легионеров, которые после Второй мировой войны были заключены в лагерь недалеко от Зедельгема.

Как уже сообщалось, 7 июля в Зедельгеме сняли с памятника пояснительную доску, чтобы оценить и, в случае необходимости, дополнить нанесенную на нее информацию.

В июле депутат Европейского парламента Инесе Вайдере (Европейская народная партия) сообщила о возможной угрозе памятнику, посвященному латвийским солдатам. Под руководством Вайдере депутаты Группы исторической памяти Европарламента направили письмо в самоуправление Зедельгема, призывая к сохранению памятника "Латвийский улей свободы".

По словам депутата, предложение о сносе памятника прозвучало в нескольких бельгийских СМИ, где сообщалось, что представители местных политических сил оказали давление на муниципалитет Зедельгем с целью демонтажа мемориала. Это основано на доводе о том, что памятник латышским легионерам "прославляет соратников нацистов". В результате давления муниципалитет Зедельгема принял решение переименовать площадь Свободы, на которой расположен памятник, а также изменить содержание таблички на памятнике.

Вона как! Вы только вдумайтесь!!! «Попытки обвинить латвийских легионеров в военных преступлениях нацистов и Холокосте явно противоречит решениям Нюрнбергского трибунала».

Право слово, видать забыли «любители СС» о скамье подсудимых в Нюрнберге, которая вакантна! Прошу заметить, что националисты Латвии не употребляют в своих речах подразделение СС… Напомню, что латышские легионеры входили в подразделение СС! А, что «говорит» приговор трибунала в Нюрнберге? Трибунал признал преступным СС, СД и гестапо! И еще! Все преступления, совершенные нацистами во время ВОВ были подразделены в соответствии с Уставом Международного военного трибунала на преступления (были доказаны) и один из «пунктов» - преступление против человечности (уничтожение славянских и других народов, уничтожение мирных людей). А разве не было доказано, что латышские легионеры СС уничтожали мирное население Псковской, Новгородской, Лениградской областях? Были!

Получается, что плюй в глаза, а им все Божья роса!

Что думают латвийцы? Мнение из социальных сетей:

«Нацблоку стоит прекратить врать и заявить, что их симпатии в той войне на стороне нацистов. Им же так нравится нацистская символика, идеи фашистов, шествия с факелами. Всем известен их настрой!»

«Самое лучшее – перенести памятник из Бельгии в Ластане, где все эти похоронены и водить туда правительственные «экскурсии», и рассказывать истории о «подвигах» латышских легионерах СС… особенно в Беларуси!»

«Фашистов нигде не уважают! Снести памятник! Пусть орут старухи!»

«Нациблок Латвии подумайте лучше о стране, которая осталась только на бумаге!»

«Пусть попробуют уловить разницу: одни дома сжигали, людей убивали, землю разоряли, а другие – спасали, освобождали, созидали! Люто ненавижу нациков! Люто!»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости