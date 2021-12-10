Южноуральцев предупредили об ответственности за незаконную вырубку елок

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10 декабря 2021, 17:01 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Тем, кто хочет украсить дом новогодним деревом, лучше купить его на елочном базаре.

Во время онлайн пресс-конференции, которая состоялась сегодня в пресс-центре «Гранада Пресс», и.о. начальника Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин обратился к южноуральцам и призвал не заниматься незаконной вырубкой елок. Он отметил, что в преддверии новогодних праздников лесные инспектора усилили контроль. «Черным лесорубам» придется возместить ущерб и штраф.

Для желающих украсить дом или квартиру настоящей елочкой в регионе специально заготовили деревца. Рубка была организована так, чтобы не нанести ущерба природе. Елки продаются на базарах.

Добавим, что за порядком в лесах Южного Урала инспекторы следят, в том числе, с помощью камер видеонаблюдения. В следующем году количество таких устройств возрастет до 60. В режиме реального времени сотрудники лесхозов могут обнаружить пожар, незаконную вырубку и несанкционированную свалку.

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