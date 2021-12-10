Латвийский эксперт стиля: У Пугачевой стиля нет вообще
10 декабря 2021, 15:52Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН
Латвийский эксперт стиля Давид в местном шоу «Модный забег», оценивая наряд участницы высказался о стиле Аллы Пугачевой.
Эксперт стиля Давид, оценивая стиль участниц шоу высказался о внешнем виде Аллы Пугачевой…
Все дело в том, что одна из участниц сказала: «У меня не такие стройные ноги, чтобы надеть шорты». Эксперт ей ответил: «Только смотрел Пугачеву с Галкиным: девчачье платье, вкуса нет вообще, похожа на пугало. Она еще поднимается на сцену и пугает людей! И не боится носить шорты. Ты же переживаешь, что твои ноги не такие стройные… Ты – красивая женщина! Ты – не Пугачева! Ты можешь себе это позволить, а вот она – нет!»
Эксперт стиля Давид создал более 50 коллекций одежды. Является обладателем международных наград.
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