Госдеп США наградил прокурора Латвии, который осудил мэра Вентспилса

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10 декабря 2021, 15:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: mixnews.lv; пресс-фото

Госсекретарь США Энтони Блинкен наградил латвийского прокурора Юриса Юрисса, который осудил экс-мэра Вентспилса Айвара Лембергса, титулом «Чемпиона по борьбе с коррупцией».



Латвийский прокурор оказался одним из 12 членов почетного списка.



«Премия «Чемпион по борьбе с коррупцией» - возможность отменить историю успеха в связи с Международным днем борьбы с коррупцией и Саммитом за демократию 9 декабря»,- сказал посол США в Латвии Джон Карвайл.



По словам посла Карвайла, США благодарит г-на Юрисса за его мужество и упорство в борьбе с коррупцией, которая угрожает коллективной безопасности и экономическому процветанию Латвии, США и всего мира.



Что думают латвийцы?



«Чемпион по уничтожению Латвии в угоду США. А при чем тут США и Лембергс? Почему Америка лезет во внутренние дела Латвии? Стоит подумать над этим!»



«Всем же известно, что министр юстиции Латвии Янис Борданс летал в США, чтобы получить «добро» на расправу с Лембергсом. Вся Латвия знает. И кто теперь скажет, что Латвия – не штат США?»



«Борец с коррупцией. Смешно! Никогда Латвия не переживала такого воровства, отжима денег у народа, как при этом правительстве. Почему до сих пор американский премьер и иже с ним не в застенках! Понятно, кто хозяин Латвии».



А мне интересно, кто остальные 11 награжденных… из какого штата?

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