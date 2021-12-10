Магнитогорск получил новые трамваи по проекту «Чистый воздух»

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10 декабря 2021, 14:52 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Администрация города закупила 10 полунизкопольных трамвайных вагонов, выпущенных УКВЗ.

Сегодня, 10 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел новые трамвайные вагоны, которые приобрел Магнитогорск. Для этих целей правительством РФ было принято решение о выделении 370 миллионов в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Отметим, что речь идет о 10 полунизкопольных трамвайных вагонов модели 71-623, выпущенных Усть-Катавским вагоностроительным заводом. Они оборудованы кондиционерами, системами информирования пассажиров и видеонаблюдения.

Как прокомментировал глава региона, решение об обновлении трамвайного парка Магнитогорска было принято в 2019 году. С тех пор было обновлено 77 вагонов. «Этот транспорт является составной частью улучшения экологии любого крупного промышленного города. Магнитогорск — не исключение», — отметил Алексей Текслер.

Следующая задача — увеличить количество транспорта в городе. Предварительно, планируется приобрести еще 40 новых трамвайных вагонов.

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