Знамение Пресвятой Богородицы: спасительница Великого Новгорода

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10 декабря 2021, 14:47 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

10 декабря православная церковь празднует день иконы Божьей Матери «Знамение», которая в 1170 году спасла Великий Новгород от нашествия врагов.

Как гласит предание, когда икону вынесли за ворота города, враги пустили в крестный ход кучу стрел, и одна из них вонзилась в иконописный лик Богородицы. Из глаз ее истекли слезы, и икона повернулась к городу, а на врагов напал неизъяснимый ужас. Великий Новгород был спасен.

Икона Божией Матери, известная под именем «Знамение», появилась на Руси в 11-12 веках, а называться стала после чудесного знамения в Великом Новгороде.

В 1170 году силы русских удельных князей, возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли под стены Великого Новгорода. Новгородцы молились, прося Господа не оставлять их. Господь внял молитвам: на третью ночь архиепископ Новгородский Илия услышал дивный голос, который повелел ему взять из Церкви Преображения на Ильиной улицы образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую стену. Когда икону переносили, то враги пустились в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в иконописный дик богородицы. И тогда из ее глаз потекли слезы, а враги испытали неизъяснимый ужас: они стали побивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы бесстрашно устремились в бой и победили.

С тех пор икона Пресвятой Богородицы «Знамение» стала защитницей Великого Новгорода, а ее лик находится в Софийском соборе города.

В чем помогает икона?

В разрешении конфликтных ситуаций, защиту от недоброжелателей, завистников, помощь в проведении восстановительных работ после бедствий.

На Святой Руси всегда было много заступников, ибо русский народ исповедовал правую веру, но образ Пресвятой Богородицы «Знамение» занимает одно из главных мест в православной церкви – настолько много раз она помогала христианам, за что и называют ее Заступница народа русского.

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