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Битумно-полимерную ленту впервые применили для строительства дороги за Полярным кругом

, 13:31

Битумно-полимерную ленту впервые применили для строительства дороги за Полярным кругом

Первостепенной задачей, стоящей перед дорожной отраслью РФ, является увеличение межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог до 12 лет. Решение имеет стратегическое значение для развития экономики страны. Свой вклад в строительство долговечных и безопасных дорог внесла компания «Газпромнефть-Битумные материалы», протестировав инновационные вяжущие в условиях Арктики.

В процессе укладки покрытия на автомобильной дороге к поселку Териберк Мурманской области применялись вяжущие собственного бренда «Брит» компании «Газпромнефть-Битумные материалы». Технологию называют уникальной, поскольку битумно-полимерная лента способна мгновенно герметизировать продольные швы и зоны холодного контакта асфальтобетонной смеси с решетками, люками, трамвайными путями. «Склеивающий» эффект достигается в момент взаимодействия ленты с горячей смесью.

Этот инновационный материал устраняет риск разрушения асфальта в местах соединения слоев, сохраняет целостность устроенных швов на протяжении многих лет активной эксплуатации дороги. Материал не теряет эксплуатационных характеристик даже в лютые морозы. В планах компании расширить географию применения нового материала в разных регионах России.

О значении применения инновационных вяжущих в условиях Заполярья рассказал медиатехнолог и главный редактор портала «Пронедра» Дмитрий Кирьян:

«В одной из американских книг Арктику называют «горячей темой», поскольку под ледяным панцирем Севера «спрятаны» несметные природные сокровища: востребованные энергоносители — газ и нефть, металлы и ценные минералы. Современные технологии позволяют осваивать самые труднодоступные месторождения, однако развитие региона невозможно без долговечных и надежных дорог».

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