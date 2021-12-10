Битумно-полимерную ленту впервые применили для строительства дороги за Полярным кругом

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10 декабря 2021, 13:31

Первостепенной задачей, стоящей перед дорожной отраслью РФ, является увеличение межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог до 12 лет. Решение имеет стратегическое значение для развития экономики страны. Свой вклад в строительство долговечных и безопасных дорог внесла компания «Газпромнефть-Битумные материалы», протестировав инновационные вяжущие в условиях Арктики.

В процессе укладки покрытия на автомобильной дороге к поселку Териберк Мурманской области применялись вяжущие собственного бренда «Брит» компании «Газпромнефть-Битумные материалы». Технологию называют уникальной, поскольку битумно-полимерная лента способна мгновенно герметизировать продольные швы и зоны холодного контакта асфальтобетонной смеси с решетками, люками, трамвайными путями. «Склеивающий» эффект достигается в момент взаимодействия ленты с горячей смесью.

Этот инновационный материал устраняет риск разрушения асфальта в местах соединения слоев, сохраняет целостность устроенных швов на протяжении многих лет активной эксплуатации дороги. Материал не теряет эксплуатационных характеристик даже в лютые морозы. В планах компании расширить географию применения нового материала в разных регионах России.

О значении применения инновационных вяжущих в условиях Заполярья рассказал медиатехнолог и главный редактор портала «Пронедра» Дмитрий Кирьян:

«В одной из американских книг Арктику называют «горячей темой», поскольку под ледяным панцирем Севера «спрятаны» несметные природные сокровища: востребованные энергоносители — газ и нефть, металлы и ценные минералы. Современные технологии позволяют осваивать самые труднодоступные месторождения, однако развитие региона невозможно без долговечных и надежных дорог».

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