Бывший зять Ельцина рассказал о его проблемах со здоровьем

Аргументы Недели → Общество 13+

10 декабря 2021, 12:28 Источник: blog/dyachenko_a

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Алексей Дьяченко рассказал о том, что первый президент России Борис Ельцин пережил несколько инфарктов.



По его словам, проблемы с сердцем у Бориса Николаевича возникли ещё в советские времена.



«Серьезный сердечный приступ у Ельцина случился, когда Горбачёв снимал его с работы в Московском горкоме партии. В эпоху опалы Ельцин, как известно, отказался от пользования кремлевской поликлиникой и больницей. Тогда к нам домой приезжали обычные городские кареты скорой помощи», - вспоминает Алексей Дьяченко.



Он отметил, что даже лозунги президентской кампании 1996 года были неслучайными:



«Главная проблема Ельцина была – сердце. Помните – «Выбирай сердцем», «Сердцем Россия за Ельцина»?



В 1996 году хирург Ренат Акчурин и американский профессор Роберт Дебейки сделали Ельцину операцию аортокоронарного шунтирования.



«Подготовка шла месяца три. Шансы на успех реально были 50 на 50. Хотя врачи официально заявляли, что вероятность трагедии – 2 процента. Не хотели волновать страну. После этой операции медики получили от Управления делами Президента 9 квартир, в том числе две – для операционных сестёр. Это организовал шеф Управления делами Пал Палыч Бородин. Но по поручению босса, конечно», - рассказал бывший зять Ельцина.



По словам Алексея Дьяченко, Бориса Николаевича обычно госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Кунцево, которую называют Кремлевской:



«Президентский больничный блок выглядел примерно так. Палата с медицинским оборудованием, столовая, рабочий кабинет, процедурная, кухня, где можно разогреть еду, сестринская, холл, где мог сидеть охранник. Есть все условия для работы. Можно было принимать людей для деловых разговоров».



Бывший зять Ельцина отметил, что после отставки физическое здоровье Бориса Николаевича улучшилось, но при этом ухудшилось его психологическое состояние.



«Однажды я хотел поговорить с ним на одну важную для меня тему. Это было уже после отставки. Подошёл к нему, заранее прокрутив в голове сценарий разговора. Он сидел на балкончике. Дело было осенью. Рассеянно смотрел на деревья. Я уже набрал воздух, чтобы выдать заготовленную фразу, как вдруг услышал от него: «Мне такая жизнь не нужна». Весь мой сценарий разговора был поломан. Я не стал с ним ни о чем говорить. Я понял, в каком он состоянии, - вспоминает Дьяченко. - Жизнь уходит не только когда отказывает сердце (его может починить врач), а когда человек считает, что его жизненное задание исчерпано. С Ельциным это произошло в 1999 году».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости