После распада СССР во всех странах начало уменьшаться население

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10 декабря 2021, 10:15

В последние годы существования Советского Союза он был третьим государством в мире по численности населения. Позади СССР находились даже Штаты. За последние 10 лет истории Советского союза его население увеличилось на 23 миллиона человек.



Прирост населения наблюдался только в центрально азиатских республиках. В остальных субъектах фиксировалась убыль, при этом состав населения начал приобретать мононациональный характер. В России численность населения начала сокращаться через два года после распада Союза. На 1991 год в РФ насчитывалось 148 миллионов граждан. Через 18 лет произошло сокращение на 6 миллионов человек. С 2000 года прирост населения РФ наблюдался за счёт приезда мигрантов из стран СНГ. В 2014 году произошёл демографический взлёт за счёт присоединения Крыма и потока беженцев с Востока Украины. С 2018 года назад население снова начало уменьшаться.



В бывших советских республиках больше всего население сократилось в Эстонии на 27%, в Литве на 23%. Украинцев стало меньше на 14%. Демографические данные берутся из переписи населения. Однако, далеко не все государства спешат оглашать её результаты.





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