В Подмосковье назревает конфликт между Дмитровским заводом РТИ и Росприроднадзором

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10 декабря 2021, 10:04

Фото: Global Look

В Московской области назревает конфликт между Дмитровским заводом РТИ (резинотехнических изделий) и Росприроднадзором. Ведомство обнаружило в работе предприятия ряд грубейших нарушений.

Инспекторы установили, что объём покрышек в актах утилизации превышает указанное в ежегодной отчетности на 70 тысяч тонн. То есть эти шины завод фактически не собрал и не переработал, а вот экологический сбор с производителей шин собрал исправно. Именно из-за такой «переработки воздуха» в России год назад чуть не была остановлена расширенная ответственность производителей товаров – читай, создание системы сбора и переработки отслуживших товаров.

Также оказалось, что Дмитровский завод РТИ предоставлял в РПН недостоверные сведения об имеющихся у него мощностях. Последний факт противоречит федеральному законодательству, которое считает наличие оборудования одним из важнейших лицензионных требований по обращению с отходами I-IV классов опасности.

Дмитровский завод намерен оспорить результаты проверки. В свою очередь Росприроднадзор уже обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой дать поручение региональному МинЖКХ провести более детальную проверку Дмитровского завода РТИ, а заодно рассмотреть вопрос о приостановке работы предприятия, включая аннулирование лицензии.

По сообщению ряда телеграмм-каналов экологической направленности, внимание РПН к дмитровскому предприятию возникло не просто так. По их сведениям, проверка началась после обращения в ведомство по линии ФСБ. Не исключено, что сотрудников спецслужб интересует вовсе не количество переработанных покрышек, а возможные факты мошенничества со стороны руководителей и учредителей Дмитровского завода РТИ, среди которых много очень интересных личностей.

К примеру, руководителем Дмитровского завода РТИ является Исаак Урумов, а одним из учредителей – Тамара Урумова. Эти данные совпадают с инициалами родителей скандального подмосковного прокурора Дмитрия Исааковича Урумова, который был арестован по делу о незаконных казино. Напомним, тогда Урумов смог избежать ответственности благодаря тому, что сдал остальных подельников. Ещё недавно Д.И. Урумов проходил в бухгалтерской отчётности как генеральный директор завода.

Соучредителем предприятия является Евгений Гинер. В России он известен как президент московского футбольного клуба ЦСКА, вице-президент и глава финансового комитета РФС. Впрочем, его интересы не ограничиваются только футболом. Евгений Гинер ведёт ряд совместных бизнес-проектов с крупными госкорпорациями и бизнес - структурами.

Не исключено, что именно такие обширные связи учредителей и директоров ранее позволяли Дмитровскому РТИ не только избегать ненужных проверок, но и получать новые активы от подмосковных властей. В частности, в феврале 2021 года компания без торгов получила в аренду больше 2 га для строительства новых цехов. Распоряжение подписал губернатор Воробьёв.

Поддержка заводу оказывается и в информационном поле. Подмосковное правительство на регулярной основе публикует на своем сайте положительные новости о работе предприятия. Такой лояльности властей не помешал даже тот факт, что ранее завод РТИ был включён в реестр недобросовестных поставщиков.

Учитывая возможный повышенный интерес федеральных контролирующих структур к этой истории и командой Кремля на тотальную зачистку коррупционеров в регионах и министерствах, весьма вероятно, что теперь Росприроднадзор во главе со Светланой Радионовой не оставит ситуацию без внимания. Сам же скандал может запустить целую серию громких отставок чиновников в различных подмосковных ведомствах.

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