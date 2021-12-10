В верховной Раде рассмотрят закон о наказании за публичное отрицание агрессии со стороны России​

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10 декабря 2021, 09:40 Источник: Аргументы недели-Крым

В Верховную раду направлен закон, рассматривавший это надругательством и карающий большим штрафом нарушителя.

Речь идет об отрицании «войны» с Россией.

«Публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации РФ территории Украины, попыток РФ легализовать аннексию временно оккупированной территории признается надругательством над жертвами начатой РФ агрессивной войны против Украины, унижением достоинства украинского народа»,- указано в проекте документа, опубликованном на сайте правительства.

Особо отмечается графическое указание Крыма в составе другого государства.

Комментируя законопроект российский сенатор от Крыма Сергей ЦЕКОВ отметил - введение его говорит, что украинцы в массе своей считают конфликт на Донбассе гражданской войной и другими методами кроме репрессивных, изменить это мнение невозможно.

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