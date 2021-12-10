Айзе Долматовой исполнилось 37 лет

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10 декабря 2021, 09:32 Наталья Полянская

Инстаблогер, телеведущая, владелица сети салонов красоты Ai Lab и бывшая жена рэпера Гуфа Айза сегодня отмечает свой день рождения. Ей исполняется 37 лет.

Айза родилась 10 декабря 1984 года в городе Грозном. В одном из источников говорится, что во время чеченской войны отец Айзы получил звание офицера. После переезда с семьей в Москву девочка училась в московской коррекционной школе здоровья. Айза окончила факультет экономики и права в Московском государственном лингвистическом университете.

В 2013 году девушка стала ведущей музыкального шоу «Неформат чарт» и «Партийной зоны» на канале Муз-ТВ. В 2017 году она выпустила первую песню под названием «Boeing». А через год вошла в состав жюри музыкального конкурса «Голос улиц» на телеканале «Пятница!». После чего певица выпустила дебютный альбом, получивший название «The Monkey», в который вошли пять треков.

В 2019 году рэп-исполнительница выпустила сингл «Портман». В этом же году она стала одной из ведущих реалити-шоу «Я же мать», которое впоследствии было номинировано на престижную премию ТЭФИ.

С 2008 года по 2014 год была замужем за Алексеем Долматовым. В 2010 году родился сын Сами. С 2015 по 2020 год состояла в браке с сёрфером Дмитрием Анохиным. У пары есть общий сын Элвис. В октябре 2020 года поменяла фамилию Анохина на фамилию первого мужа Долматова. 13 декабря 2020 года в программе «Проверка» Айза рассказала о начале отношений с Олегом Кривиковым.

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