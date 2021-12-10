Нагайбакский район планирует строительство нового жилья для детей-сирот

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10 декабря 2021, 09:25 Татьяна Михайлова Источник: Администрация Нагайбакского района

Фото из архива «Южноуральской панорамы», автор — В. Шишкоедов

Попытки муниципалитета приобрести вторичное жилье оказались безрезультатны.

На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая состоялась 8 декабря, обратилась жительница Фершампенуаза (Нагайбакский район), которая сообщила о проблеме предоставления жилья для детей-сирот.

«Деньги выделяются каждый год, я на очереди стою уже более 10 лет, с того момента как выпустилась из детского дома. И четыре года уже в очереди по решению суда, за это время очередь никак не продвинулась. Неужели за это время нельзя построить двухэтажку хотя бы?», — спросила девушка.

Как прокомментировал ситуацию глава района Иван Сурменев, в 2021 году муниципалитет провел 48 аукционов по приобретению жилья, из них состоялись только два. На что губернатор Алексей Текслер ответил: «Покупать старое жилье на вторичном рынке неправильно. Людям надо начинать самостоятельную жизнь, делать это в старом жилье неправильно. Поэтому, конечно, приоритет — это строительство нового жилья».

Сегодня, 10 декабря, администрация Нагайбакского района рассказала о подвижках в решении этого вопроса. Есть проект по строительству нового жилья для детей-сирот, но в него требуется внести коррективы.

«Уже ведутся переговоры с инвесторами, готовится проектирование. В зависимости от решения вопроса о финансировании, планируется начать реализацию этого проекта в 2022-2023 годах», — прокомментировал глава муниципалитета Иван Сурменев.

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