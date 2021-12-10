Сегодня отмечается Всемирный день прав человека

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10 декабря 2021, 09:25 Наталья Полянская

День прав человека отмечается 10 декабря. Именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека — эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Декларацию переводят чаще, чем любой другой документ в мире, ее текст существует более чем на 500 языках.

Всеобщая декларация прав человека закрепила широкий перечень основополагающих прав и свобод, которыми мы все обладаем. Она гарантирует права каждого человека в любой точке мира без какого бы то ни было различия.

В СССР, начиная с 1977 года, правозащитники в День прав человека проводили на Пушкинской площади в Москве так называемый «Митинг молчания».

В России в этот день проводятся различные официальные и неофициальные мероприятия. В 2001 году была учреждена Премия имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок». Премия присуждается российским журналистам и вручается 10 декабря в День прав человека.

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