Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров и его знакомый погибли в ДТП на трассе М5 «Урал» в Подмосковье

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10 декабря 2021, 09:22

Эвклид Зафиров, фото: mosoblduma.ru

Депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров и его знакомый погибли в ДТП на трассе М5 «Урал» в Подмосковье. МВД проводит проверку после гибели депутата.

В областном управлении МВД России сообщили, что 9 декабря вечером на 65 км автодороги М5 «Урал» произошло лобовое столкновение грузового автомобиля Renault и легковой машины Toyota. В результате аварии погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле, один из погибших - Эвклид Зафиров. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП,- сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Прокуратура Подмосковья контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выразил соболезнования родным и близким Эвклида Герасимовича Зафирова.

Эвклиду Зафирову было 60 лет. У него остались жена и трое детей.

Зафиров уроженец Тбилиси. В 1987 году окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана. Кандидат технических наук. После окончания вуза работал в г. Коломна на КБМ.

Депутатом Мособлдумы избран по Воскресенскому избирательному округу. Работал в комитете по строительной политике, энергетике и ЖКХ.

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