В Челябинске начали продавать елки

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10 декабря 2021, 08:50 Анна Семенова

Сегодня пушистые красавицы уже заполнили базарчики города. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В мэрии опубликовали список адресов, где можно купить пушистую красавицу.

Уже сегодня на улицах города появились продавцы новогоднего настроения. Тем, кто ставит дома живую елку, можно уже приобрести ее и нарядить.

В Челябинске торговля новогодними деревьями поставлена на контроль. Продавать елки можно только в специально отведенных местах. Такой учет ведется для того, чтобы после новогодней ночи горожане не обнаружили на улицах брошенные нераспроданные деревца, ведь такая картина, увы, не редкость. Кроме того, система позволяет исключить торговлю незаконно спиленными елочками.

Места для елочных базаров выбирались с учетом того, чтобы высокие деревья, расставленные вдоль дорог, не мешали автомобилистам, не загораживали обзор.

Ну а тем, кто нарушит правила, получит большой штраф и лишится своего товара.

Найти адрес новогоднего базара рядом с домом можно ЗДЕСЬ.

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