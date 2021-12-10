Депутат Хамзаев предложил ввести штраф за курение рядом с беременными или детьми

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10 декабря 2021, 08:29 Источник: RT

табличка, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной женщиной или детьми.

Депутат пояснил, что в настоящее время за нарушение запрета о курении на отдельных территориях предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей, на детской площадке - от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Он добавил, что аналогичные штрафы предусмотрены и в проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России.

При этом Хамзаев привел в пример другие страны, где с целью сохранения здоровья и защиты окружающих от негативного воздействия табачного дыма действуют отдельные положения, предусматривающие увеличение размера штрафа за курение в общественном месте в присутствии беременных женщин или детей.

«… прошу вас оценить целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП России нового положения, предусматривающего штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение установленного запрета курения табака на отдельных территориях, включая детские площадки, заведомо в присутствии беременной либо несовершеннолетнего»,- цитирует обращение депутата RT.

Ранее сообщалось, что Новая Зеландия намерена запретить продажу табачных изделий будущим поколениям.



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