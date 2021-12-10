10 декабря 1901 года состоялась первая церемония вручения Нобелевских премий

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10 декабря 2021, 08:11 Сергей Нечаев,

В 1895 году, за год до своей кончины, шведский химик, инженер, изобретатель, предприниматель и филантроп Альфред Нобель составил завещание. 10 декабря 1896 года он умер, а в январе 1897 года завещание было оглашено.

В нем говорилось: «Все мое движимое и недвижимое имущество должно быть обращено моими душеприказчиками в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещен в надежный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству».



Первоначально предусматривалось выделение средств на награды представителям только пяти направлений: в области физики, химии, физиологии (или медицины), литературы и содействия установлению мира во всем мире.



«Мое особое желание заключается в том, чтобы на присуждение премий не влияла национальность кандидата, чтобы премию получали наиболее достойные»,- писал Нобель.



Часть состояния Нобеля, выделенная на премии, составила 31,6 млн. шведских марок (в нынешних ценах эта сумма эквивалентна примерно 165 млн. долларов). 29 июня 1900 года был основан Фонд Нобеля с целью управления финансами и организации Нобелевских премий.



Сейчас процедура награждения происходит ежегодно, 10 декабря, в столицах двух стран - Швеции и Норвегии. А первый Нобелевский банкет состоялся 10 декабря 1901 года одновременно с первым вручением премии.



Первыми лауреатами Нобелевской премии в 1901 году стали: Вильгельм Конрад Рентген (физика), Якоб Хендрик Вант-Гофф (химия), Эмиль Адольф фон Беринг (медицина), Сюлли-Прюдом - настоящее имя Рене-Франсуа-Арман Прюдом (литература), Жан Анри Дюнан и Фредерик Пасси (премия мира).

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