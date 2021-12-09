Латвийский врач: Клиническое течение омикрона не указывает на то, что мы находимся в опасности

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9 декабря 2021, 22:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский центр профилактики и контроля заболеваний подтвердил информацию о пяти образцах, полученных из лаборатории, соответствующих омикрон-штамму вируса, вызывающего заболевание Covid-19.

Во всех пяти случаях ЦПКЗ уже принял необходимые противоэпидемические меры, включая выявление контактов и рекомендацию строго соблюдать домашний карантин.

Все пять человек вернулись из-за границы: двое из Швеции, двое из Норвегии и один из Великобритании. Все люди протестировались в аэропорту. Один относится к возрастной группе 20-29 лет, трое – 30-39, и один к группе 40-49 лет.

Насколько опасен новый тип Covid-19 – омикрон.

Профессор Байба Розентале, руководитель Латвийского центра инфекционных заболеваний так прокомментировала ситуацию:

«Тот факт, что наука теперь может изучать любой тип вируса, является огромным преимуществом. Вариант омикрона, судя по клиническим признакам, зарегистрированным у пациентов в ЮАР, где он был обнаружен, не вызывает ни малейшего подозрения, что это могло быть более серьезное и опасное заболевание. Наоборот. Особенности нового штамма показывает, что речь может идти о начале самоуничтожения вируса. Конечно, вирус не знает, что ему грозит самоуничтожение. Клиническая картина омикрона проявляется лихорадкой, ломотой костей, головной болью. Симптомы аналогичные гриппу. В целом, клиническое течение омикрона не указывает на то, что мы находимся в большой опасности».

По мнению профессора Розентале, в ближайшее время в Латвии будет еще несколько вспышек Covid-19.

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