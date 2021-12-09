Бастрыкин намерен возбудить уголовное дело против «золотой судьи» из Краснодара Елены Хахалевой

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9 декабря 2021, 21:34 Источник: РИА Новости

Александр Бастрыкин, Russian Investigative Committee/globallook.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела по факту мошенничества и служебного подлога в отношении «золотой судьи» Елены Хахалевой.

Сообщение опубликовано на сайте ВККС.

«15 декабря в 14:30 мск состоится рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой Елены Владимировны по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292 УК РФ», — говорится на сайте.

Елена Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. Скандальную известность она приобрела в 2017 году после публикации в соцсетях видео со свадьбы ее дочери. На свадьбу, по некоторым оценкам, были потрачены два миллиона долларов. Гостей развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Позже в СМИ появились публикации о поддельном дипломе Хахалевой.

В ноябре 2018 года судью сняли с должности председателя коллегии по административным делам, а в августе 2019 года – отстранили и от судебных процессов.

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