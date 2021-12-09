Заммэра Владимир Ефимов рассказал о передаче 152 участков в аренду ОАО «РЖД»

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9 декабря 2021, 20:54

Москва заключила в этом году 55 договоров аренды с ОАО «Российские железных дороги». По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, 152 земельных участка переданы компании под развитие железнодорожной инфраструктуры столицы.

В частности, на этих территориях будут строиться новые остановочные и пересадочные пункты МЦД и МЦК и дополнительные пути для организации скоростного сообщения. Два новых направления Московских центральных диаметров запустят в эксплуатацию в ближайшее время.

«Для размещения новых и реконструкции уже существующих остановочных пунктов, строительства дополнительных главных путей на действующих ж/д ветках, а также других сопутствующих сооружений город предоставляет в аренду железнодорожной компании землю на срок от одного года до шести лет», – уточнил Владимир Ефимов.

В городе будут строиться, реконструироваться и благоустраиваться остановочные пункты Аминьевская, Щукинская, Волоколамская, Пенягино, Печатники, Курьяново, Марьина роща и Царицыно. Также планируются масштабные работы по расширению и модернизации путевой инфраструктуры вокруг станций Москва-Курская и Москва-Каланчёвская, усилению пассажирского сообщения Горьковского и Киевского направлений МЖД и интеграции некоторых радиальных веток в Московское центральное кольцо.





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