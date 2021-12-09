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Заммэра Владимир Ефимов: Редевелопмент трёх бывших промзон даст Москве более 9,5 тысячи новых рабочих мест

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Заммэра Владимир Ефимов: Редевелопмент трёх бывших промзон даст Москве более 9,5 тысячи новых рабочих мест

Программа комплексного развития участков бывших промышленных зон в ЮАО, ЮЗАО и СВАО поможет создать в Москве более 9,5 тысяч дополнительных рабочих мест, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идёт о фактически заброшенных на данный момент участках бывших промзон Каширское шоссе, Огородный проезд и Тёплый стан. В реорганизацию территорий на 31 гектар будет вложено более 30 млрд рублей.

За эти средства планируется возвести более 215 тысяч квадратных метров промышленных объектов и 256 тысяч метров общественно-деловых.

«В новых индустриальных кварталах появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка и вся соответствующая инфраструктура. Ежегодные поступления в городской бюджет составят 3 млрд рублей», – уточнил Владимир Ефимов.

Право на реализацию редевелопмента промзон Каширское шоссе и Тёплый стан будет выставлено на торги, а промзоной Огородный проезд займётся собственник.


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