Два депутата Госдумы обратились к Бастрыкину с просьбой прекратить героизацию Моргенштерна и Милохина

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9 декабря 2021, 20:39

Фото: Instagram / Моргенштерн, Даня Милохин

Два депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев и Олег Матвейчев написали письма, адресованные председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой прекратить героизацию сомнительных личностей, а именно рэпера Алишера Моргенштерна и тик-ток блогера Даню Милохина, которые, по мнению депутатов, пагубно влияют на будущие поколения.

«Музыкант Моргенштерн и деятель шоу-бизнеса, выступающий под сценическим псевдонимом «Даня Милохин» несут в массы деструктивные идейные посылы и мешают проводить воспитательную работу среди подрастающего поколения, сбивая моральные и нравственные ориентиры.

В погоне за легкими деньгами крупные рекламодатели используют Милохина, навязывая его образ жизни в качестве приемлемой нормы, в том числе пропаганду наркотиков и нетрадиционной сексуальной ориентации»,- говорится в тексте писем.

Депутаты также просят главу следственного комитета обратить пристальное внимание и проверить на соответствие российского законодательства маркетинговую деятельность «Альфа-банка» с целью прекращения коммерческой поддержки проекта «Даня Милохин» и иных аморальных блогеров.

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