Аргументы Недели Общество 13+

Два депутата Госдумы обратились к Бастрыкину с просьбой прекратить героизацию Моргенштерна и Милохина

, 20:39

Два депутата Госдумы обратились к Бастрыкину с просьбой прекратить героизацию Моргенштерна и Милохина
Фото: Instagram / Моргенштерн, Даня Милохин

Два депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев и Олег Матвейчев написали письма, адресованные председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой прекратить героизацию сомнительных личностей, а именно рэпера Алишера Моргенштерна и тик-ток блогера Даню Милохина, которые, по мнению депутатов, пагубно влияют на будущие поколения.

«Музыкант Моргенштерн и деятель шоу-бизнеса, выступающий под сценическим псевдонимом «Даня Милохин» несут в массы деструктивные идейные посылы и мешают проводить воспитательную работу среди подрастающего поколения, сбивая моральные и нравственные ориентиры.

В погоне за легкими деньгами крупные рекламодатели используют Милохина, навязывая его образ жизни в качестве приемлемой нормы, в том числе пропаганду наркотиков и нетрадиционной сексуальной ориентации»,- говорится в тексте писем.

Депутаты также просят главу следственного комитета обратить пристальное внимание и проверить на соответствие российского законодательства маркетинговую деятельность «Альфа-банка» с целью прекращения коммерческой поддержки проекта «Даня Милохин» и иных аморальных блогеров.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

АОл

В мире

Эстонский политик Михкельсон назвал «неприятным сюрпризом» идею Байдена о встрече НАТО и России

Эстонский политик Михкельсон назвал «неприятным сюрпризом» идею Байдена о встрече НАТО и России

Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон назвал «неприятным сюрпризом» для союзников США предложение американского лидера Джо Байдена провести на высоком уровне встречу ведущих стран НАТО с Россией. Соответствующее решение будет объявлено в пятницу.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире

Общество

В мире