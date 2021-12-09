Заммэра Владимир Ефимов: Спрос на непродовольственные товары в Москве вырос в конце ноября

Аргументы Недели → Общество 13+

9 декабря 2021, 17:00

С 22 по 28 ноября среднесуточные обороты непродовольственных товаров в Москве составили 17,9 млрд рублей, что на 8,8% выше показателей недели с 15 по 21 ноября и на 65% – недели с 18 по 24 октября, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На активный восстановительный рост ритейла в сегменте непродовольственных товаров во многом повлияли распродажи «чёрной пятницы», которая традиционно проходит в конце осени каждого года.

«За период с 1 по 7 ноября, когда в Москве действовали ограничения, среднесуточные обороты непродовольственной торговли снизились до 9,1 млрд рублей. Однако уже в первую неделю после завершения нерабочих дней выручка в этой сфере выросла на 71,4%, составила 15,6 млрд рублей. В конце ноября рост наблюдался в большинстве сегментов непродовольственной торговли», –отметил Владимир Ефимов.

Объёмы продаж косметики в конце ноября выросли на 92,4% по сравнению с неделей до введения ограничений, бытовой техники и электроники – на 67,6%, обуви – на 47,9%, одежды – на 25,7%, компьютерной техники – на 17,1%, товаров для дома – на 5,9%

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