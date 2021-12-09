Ушла из жизни директор благотворительного фонда Хабенского Алёна Мешкова

Аргументы Недели → Общество 13+

9 декабря 2021, 16:32 Источник: Фонд Хабенского

Алёна Мешкова, фото: bfkh.ru

В ночь на четверг ушла из жизни директор Благотворительного фонда Константина Хабенского Алёна Мешкова. Сообщение о смерти Алёны Мешковой опубликовано на сайте фонда.

"Сегодня ночью после продолжительной болезни ушла из жизни директор Фонда Алёна Мешкова – наша коллега, друг и человек с большим сердцем. Невозможно описать, кем для Фонда и для каждого из нас она была",- говорится в сообщении. Мешкова посвятила работе в фонде девять лет своей жизни.

"Именно благодаря ей фонд стал таким – большим, масштабным проектом, которому доверяют и уважают",- отметили в организации. "Спасибо тебе за всё", - написали коллеги Алёны Мешковой.

"Фонд продолжит свою работу",- говорится в сообщении.

"Ты сдвинула глыбу детской онкологии и детского рака мозга. Потому жизнь детей после рака мозга стала возможна и потому, что ты вложила в это… свою жизнь", рассказала об Алёне Мешковой Анна Данилова, главный редактор портала "Правмир".

Благотворительный фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям, подросткам и молодым людям с опухолями головного и спинного мозга.

Ежемесячно на сайте фонда публикуются отчёты. За 13 лет помощь получили более трёх тысяч детей и молодых взрослых, более 8,5 тысячи подопечных фонда и членов их семей приняли участие в реабилитационных программах, более семи тысяч врачей при поддержке фонда приняли участие в различных образовательных проектах, 108 поставок современного высокотехнологичного оборудования были реализованы для 10 медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости