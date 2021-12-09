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Глава Роспотребнадзора сообщила, что в стационаре находятся 28 человек, прибывших из ЮАР: у двух - «омикрон», у четырёх - «дельта»

, 12:58 Источник: РИА Новости

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в стационаре находятся 28 человек, прибывших из ЮАР: у двух - «омикрон», у четырёх - «дельта»
медики, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова разъяснила информацию о госпитализированных с признаками новой коронавирусной инфекции после возвращения из ЮАР. В стационаре находятся 28 человек.

«В результате наших исследований, пациентов, у которых выявлен штамм омикрон, пока двое, у четырех выявлен штамм "дельта"»,- пояснила главный санитарный врач страны.

Попова добавила, что в обсерваторах находятся 177 человек, прибывших из стран, которые являются зонами риска по завозу штамма «омикрон». Она уточнила, что сегодня утром 32 пассажира прилетели из Эфиопии, их расположили в обсерваторе.

Ранее Попова предупредила, что «омикрон»-штамм коронавируса выявляется не сразу. По ее словам, прибывшие из ЮАР граждане сдают отрицательные тесты, а потом попадают в больницы.

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