Анатолию Вассерману исполнилось 69 лет

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9 декабря 2021, 12:15 Наталья Полянская

Советский, украинский и российский журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр, общественный деятель Анатолий Вассерман сегодня отмечает свой день рождения. Ему исполняется 69 лет.

Анатолий Александрович Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Его отец был теплофизиком, специалистом по единым уравнениям состояния, доктором технических наук. А мать работала бухгалтером. Анатолий учился в одесской школе и состоял в комитете комсомола. Затем окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности, факультет теплофизики, получив квалификацию «инженер-теплофизик».

После окончания ВУЗа Вассерман три года работал программистом научно-исследовательского сектора одесского НПО «Холодмаш».

А с 1991 года начал свою журналистскую карьеру в компьютерных журналах. С 2008 года он является шеф-редактором научно-популярного журнала «Идея Икс».

В марте 2021 года стал одним из инициаторов создания бесплатной образовательной платформы «Академия Вассермана»

Анатолий не женат, детей не имеет. В интервью и СМИ Вассерман неоднократно заявлял, что не собирается когда-либо жениться.

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