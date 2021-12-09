Аргументы Недели Общество 13+

Анатолию Вассерману исполнилось 69 лет

, 12:15

Анатолию Вассерману исполнилось 69 лет

Советский, украинский и российский журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр, общественный деятель Анатолий Вассерман сегодня отмечает свой день рождения. Ему исполняется 69 лет.

Анатолий Александрович Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Его отец был теплофизиком, специалистом по единым уравнениям состояния, доктором технических наук. А мать работала бухгалтером. Анатолий учился в одесской школе и состоял в комитете комсомола. Затем окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности, факультет теплофизики, получив квалификацию «инженер-теплофизик».

После окончания ВУЗа Вассерман три года работал программистом научно-исследовательского сектора одесского НПО «Холодмаш».

А с 1991 года начал свою журналистскую карьеру в компьютерных журналах. С 2008 года он является шеф-редактором научно-популярного журнала «Идея Икс».

В марте 2021 года стал одним из инициаторов создания бесплатной образовательной платформы «Академия Вассермана»

Анатолий не женат, детей не имеет. В интервью и СМИ Вассерман неоднократно заявлял, что не собирается когда-либо жениться.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

Ян Бжезинский, бывший заместитель помощника министра обороны США, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, заявил, что евроатлантическому сообществу необходимо нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения от SWIFT.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

В мире

Общество

Общество

В мире

В мире

Общество