Татьяне Кравченко исполнилось 68 лет: жизнь актрисы

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9 декабря 2021, 12:04 Наталья Полянская

Советская и российская актриса театра и кино, а также заслуженная артистка РСФСР и народная артистка Российской Федерации Татьяна Кравченко сегодня отмечает свой день рождения. Ей исполняется 68 лет.

Татьяна Эдуардовна Кравченко родилась в Донецке. Отец Татьяны умер, когда ей было три месяца. Девочку воспитывала мать и отчим. В 1970 году окончила среднюю школу, после чего подала документы на химический факультет Донецкого государственного университета, но не прошла по конкурсу. Через год девушка уехала в Москву поступать в театральный институт. С первой попытки поступила в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. Через год её заметила А. К. Тарасова и практически переманила в Школу-студию МХАТ, куда Татьяна была зачислена сразу на второй курс.

В 1976 году Таня окончила Школу-студию МХАТ. На выпускном спектакле присутствовал режиссёр Марк Захаров, который сразу же предложил молодой артистке войти в состав возглавляемой им труппы театра «Ленком».

Первая роль в театре состоялась в спектакле «Мои надежды» по пьесе, где Татьяна исполнила главную роль.

Татьяна является одной из ведущих актрис театра «Ленком», где сыграла в общей сложности более тридцати ролей. Кроме того, она активно работает в антрепризных театральных проектах.

Кравченко хорошо известна по многочисленным работам в кино. Всего снялась более чем в ста тридцати фильмах. Наибольшую известность у массового зрителя получила после роли Валюхи в сериале «Сваты».

Актриса была замужем дважды. Первым её мужем был художник Владимир Лавинский, их брак продлился всего два года. Вторым избранником артистки был продюсер Дмитрий Гербачинский, они прожили вместе 6 лет. Также у них есть дочь Анна.

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