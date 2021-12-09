Алексей Текслер использует передовые формы коммуникации с населением

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9 декабря 2021, 11:52 Татьяна Михайлова Источник: Вечерний Челябинск

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

В Челябинской области применяются технологии, дающие результаты на федеральном уровне.

Вчера, 8 декабря, губернатор Алексей Текслер провел прямую линию с южноуральцами. В прямом эфире он дал ответы на 40 вопросов, касающихся различных тем.

Заведующий кафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ Василий Зорин считает, что формат прямой линии с главой региона — это новая политическая технология Южного Урала. «Надо подчеркнуть, что здесь наш губернатор берет пример с президента и старается использовать те технологии, которые дают результат на федеральном уровне», — отметил эксперт в разговоре с корреспондентом «Вечернего Челябинска». Василий Зорин добавил, что Алексей Текслер находится на передовом уровне коммуникации с населением, а сам формат прямой линии заслуживает высокой оценки.

Эксперт считает, что губернатор хорошо ориентируется в проблемах и потребностях жителей Челябинской области, а также умеет привлекать в регион резервы федерального центра.

«Алексей Текслер — это мощнейший лоббист интересов региона на федеральном уровне. Причем действует он не в абстрактных течениях, а вкладываясь в проекты по экологии или благоустройству», — подчеркнул Василий Зорин.

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