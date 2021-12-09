Андрей Бочкарёв: На строительстве открывшихся участков БКЛ использовалось девять тоннелепроходческих щитов

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9 декабря 2021, 10:43

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В рамках проходки тоннелей между станциями «Мнёвники» и «Каховская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро всего было задействовано девять тоннелепроходческих комплексов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.



«Работы по сооружению тоннелей на участке Большого кольца столичной подземки от «Мнёвников» до «Каховской», движение на котором открылось в Москве, вели девять тоннелепроходческих щитов различного диаметра», – сказал Андрей Бочкарёв.



По его словам, двухпутные перегоны между станциями «Мнёвники», «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» проложили щиты-гиганты диаметром 10 метров – «Надежда» и «Лилия».



«Остальные тоннели являются однопутными и были пройдены стандартными 6-метровыми тоннелепроходческими комплексами», – отметил Андрей Бочкарёв.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг – оператор программы развития московского метрополитена) Юрий Кравцов уточнил, что перегоны на юге БКЛ в однопутном исполнении между «Каховской», «Зюзино», «Воронцовской» и «Новаторской» прошли «Роза» и «Наталия», а станции юго-запада Большого кольца связали между собой щиты «Мария», «Полина», «Галина», «Евгения» и «Дарья».



«Работы велись под жилой застройкой, парковыми зонами, объектами железной дороги и улично-дорожной сети, а также под акваторией Москва-реки, при этом проходка осуществлялась в штатном режиме, с соблюдением всех норм и требований. Также выполнялся круглосуточный мониторинг сохранности объектов на поверхности и в зоне строительства», – подчеркнул Юрий Кравцов.



Он добавил, что всего на данных участках было пройдено почти 24 км тоннелей.



Напомним, во вторник, 8 декабря, президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным запустили движение по десяти станциям БКЛ: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».



Большая кольцевая линия – флагманский мегапроект столичного метростроения. Её длина составит 70 км, на ней разместится 31 станция, 22 из которых уже открыты.





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