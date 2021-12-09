В Росавиации объяснили образование льда на экстренно севшем самолёте авиакомпании S7 рейса Магадан - Новосибирск

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9 декабря 2021, 10:50 Источник: РБК

фото: pixabay.com

В аэропорту Магадана ото льда обработали только поверхности крыла и стабилизатора пассажирского самолёт Airbus А321 авиакомпании S7, готовящегося выполнить рейс в Новосибирск.

В Росавиации сообщили, что Airbus А321 авиакомпании S7, который летел из Магадана в Новосибирск и совершил вынужденную посадку в Иркутске, перед вылетом не полностью прошел необходимую обработку в аэропорту вылета.

В письме Росавиации, направленном руководителям организаций гражданской авиации и территориальных органов Росавиации, говорится, что по решению экипажа противообледенительной жидкостью обработали только поверхности крыла и стабилизатора самолета, сотрудники аэропорта не убрали снег с поверхности фюзеляжа. Воздушное судно находилось на стоянке 2,5 часа. Всё это время шёл ливневый снег, и в результате на верхней поверхности фюзеляжа образовалось большое количества снега.

Когда включили обогрев лобовых стекол, снег начал таять и вода стекла по передней части фюзеляжа. Во время руления аэробуса при отрицательной температуре перед приемниками полного давления образовался слой намерзшего льда («барьерный лед»). Согласно объяснению Росавиации, «наросты льда привели к искажению воздушного потока на входе в ППД после взлета самолёта», - сообщает РБК.

В результате у аэробуса отказали три системы воздушных сигналов, данные о скорости полета разошлись, система управления перешла в режим минимального функционирования, а автопилот и автомат тяги отключились. Минтранс и Росавиация заключили, что взлёт Airbus А321 с наличием толстого слоя снега на поверхностях фюзеляжа и капота двигателей самолёта в условиях болтанки и обледенения привел к реальной угрозе безопасности полёта.

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