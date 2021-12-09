Суд оштрафовал тюменку за оскорбление в соцсети бывшего супруга

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9 декабря 2021, 10:12

Впервые в судебной практике автор контента в интернете был оштрафован за причинение морально вреда другому человеку. Прецедент создали экс-супруги из Тюмени, которые развелись несколько лет назад.



Травма от развода у женщины оказалась настолько серьёзной, что она поделилась ею в Instagram. Женщина записала видеоролик, в котором рассказала о непорядочном поведении бывшего супруга. Он пытается выгнать детей из квартиры, не платит алименты, ипотеку. Муж долгое время не обращал внимание на «камни, летящие в его огород». Но когда они стали попадать во внимание родственников и друзей, мужчина обратился в суд.



Городская Фемида не встала на его сторону. Тогда мужчина обратился в вышестоящую судебную инстанцию. Он доказал свою порядочность чеками и справками о доходах, уплате элементов и т.д.



За нанесение морального вреда женщина заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей. Помимо этого суд обязал бывшую супругу удалить порочащий достоинство другого человека контент. Дополнительно к этому женщина должна записать ролик с опровержением ранее выложенной в Сеть информации. Видео извинения должны продержаться на её станице минимум один день. Потом можно их удалить. Представители суда проследят за выполнением своего решения.

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