102-летний алуштинец победил ковид несмотря на серьёзное поражение лёгких

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9 декабря 2021, 09:49 Источник: Аргументы Недели - Крым

Спасти алуштинца, у которого было поражено 40 процентов легких удалось за две недели. Сейчас он долечивается дома.



О выздоровлении Дмитрия ЗАХАРОВА рассказала мэр Ялты Янина ПАВЛЕНКО. «Ялтинские медики поставили на ноги после ковида долгожителя из Алушты»,- рассказала она и отметила что ЗАХАРОВ участник боевых действий и отличник просвещения.



Особой благодарности мэра удостоилась заведующая отделением Наталья БАННИКОВА «за внимательное отношение» к этому больному.







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