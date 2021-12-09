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102-летний алуштинец победил ковид несмотря на серьёзное поражение лёгких

, 09:49 Источник: Аргументы Недели - Крым

102-летний алуштинец победил ковид несмотря на серьёзное поражение лёгких

Спасти алуштинца, у которого было поражено 40 процентов легких удалось за две недели. Сейчас он долечивается дома.

О выздоровлении Дмитрия ЗАХАРОВА рассказала мэр Ялты Янина ПАВЛЕНКО. «Ялтинские медики поставили на ноги после ковида долгожителя из Алушты»,- рассказала она и отметила что ЗАХАРОВ участник боевых действий и отличник просвещения.

Особой благодарности мэра удостоилась заведующая отделением Наталья БАННИКОВА «за внимательное отношение» к этому больному.


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