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Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём Героев Отечества

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Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём Героев Отечества
В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём Героев Отечества. Праздничное видеообращение главы государства к российским гражданам опубликовано на сайте Кремля.

"Этот праздник неразрывно связан с историей страны. Он знаменует подвиги и наших предков, и наших современников – всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине",- заявил Путин.

Как отметил российский лидер, "героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа".

Путин сказал, что "этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства...".

Президент напомнил, что "какой бы жестокой, беспощадной ни была угроза, защитники Отечества, солдаты, офицеры всегда проявляли исключительную отвагу". "Так было и в сражениях 1812 года, и на фронтах Первой мировой, в годы Великой Отечественной войны",- подчеркнул российский президент.

"В России живут люди разных национальностей и вероисповеданий, взглядов и убеждений, но уважение к Героям Отечества, к их подвигу объединяет всех нас, даёт силы, энергию, стремление идти вперёд, укрепляет наше единство. Убеждён, так будет во все времена",- заключил Путин.

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