Губернатор вручил ключи от новых квартир южноуральцам

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9 декабря 2021, 08:03 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

В Копейске сдали дом для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот.

Он расположен по улице Короленко, №12в. 165 квартир в нем приобретено в рамках региональной программы переселения граждан из аварийного жилья, 16 квартир предназначаются детям-сиротам.

Вчера губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил ключи от новых квартир ветерану труда, семье переселенцев из аварийного жилья и сироте.

Отметим, что к концу этого года будет приобретено 885 квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В следующем году финансирование по данной программе увеличится.

Программа расселения аварийных домов на Южном Урале реализуется с опережением плановых показателей — и по сокращению аварийного жилфонда, и по числу жителей, получивших новые квартиры.

Алексей Текслер подчеркнул, что строительство жилья — задача принципиальная. Дети-сироты и жильцы домов, признанных аварийными, должны переезжать в новые квартиры: такая задача стоит перед главами муниципалитетов.

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