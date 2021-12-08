Машины против зимы: Максим Сачков рассказал, как спасти двигатель в холодную погоду

Аргументы Недели → Общество 13+

8 декабря 2021, 22:54

pixabay.com

Одна из проблем автовладельцев зимой – износ двигателя. Такое случается из-за частого глушения двигателя, уверяет заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.



Так же зимнюю погоду двигатель изнашивается быстрее, если предварительно его не прогреть.



«Самый страшный цикл эксплуатации — так называемый докторский цикл, когда доктор перемещается от одного пациента к другому на небольшое расстояние. Там завелся, тут завелся — мало того что двигатель постоянно запускается, он к тому же не успевает прогреваться, что тоже очень вредно», — рассказал эксперт «Вечерней Москве».



А вот самые стойки двигатели, как не странно, в такси. Сачков уверяет, это происходит из-за редкого глушения двигателей. При этом, специалист подчеркнул, что интенсивная эксплуатация такси уменьшает срок службы автомобиля.



«Почему не рекомендуют покупать машины из-под таксистов: при тех же трех годах эксплуатации машина проходит в среднем не 50–60 тысяч километров, а 200–300 тысяч. При этом абсолютно не факт, что при 200 тысячах «таксистских» километров износ по двигателю будет больше, чем при 80 тысячах у человека, который каждый день ездил на работу на небольшие расстояния», — подметил эксперт.



Как же продлить срок службы двигателя? Все очень просто. Следует несколько минут предварительно прогревать двигатель в морозную погоду, а в первые минуты поездки ограничивать нагрузку.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости