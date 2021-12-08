Растёт число стран, объявляющих бойкот Олимпиады в Пекине

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8 декабря 2021, 23:10

фото: pixabay.com

Растёт число стран, объявляющих бойкот Олимпиады-2022 в Пекине. США объявили о дипломатическом бойкоте Пекина-2022. Американские спортсмены без ограничений поедут в Китай. Но официальные лица проигнорируют зимние Олимпийские игры. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в КНР.

О бойкоте Игр объявили Канада и Австралия.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 8 декабря, объявил, что в связи с вменяемыми Китаю нарушениями прав человека британское правительство не направит в Пекин официальную делегацию. Джонсон уточнил, что дипломатический бойкот не коснётся спортсменов, они продолжают готовиться к Олимпиаде и будут представлять страну на турнире.

Депутаты британского парламента прошлым летом предлагали отказаться от приглашений на Олимпийские игры до тех пор, пока китайские власти не остановят бесчинства в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

Власти Китая к такому повороту событий были готовы. Их реакция последовала незамедлительно. Сегодня официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь пообещал, что США поплатятся за своё решение.

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