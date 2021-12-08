Путин: США ввели санкции против МФТИ «просто так и без всяких внешних причин»

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8 декабря 2021, 22:26 Источник: kremlin.ru

В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин в среду прокомментировал санкции США против Московского физико-технического института (МФТИ). Внести в санкционный список МФТИ решило Министерство торговли США.

Президент РФ на встрече с участниками Конгресса молодых учёных на базе нашего научно-образовательного центра «Сириус в Сочи заявил, что санкции в отношении России зачастую принимаются просто без видимых причин.

Путин выразил мнение, что санкции против МФТИ являются попыткой сдержать развитие нашей страны извне, поскольку Запад боится конкуренции. Как отметил президент, вводятся эти ограничения, санкции под предлогом обеспечения безопасности США. «Чем ваш институт угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно — попытка сдержать развитие», — высказался Владимир Путин.

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