С фотографии мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко удалили роскошные швейцарские часы

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8 декабря 2021, 21:59 Источник: 161.ru

Хасмагомед Кадыров и Алексей Логвиненко, фото с сайта grozmer.ru

С фотографии главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко удалены роскошные швейцарские часы известного бренда. В конце ноября мэр Ростова-на-Дону совершал рабочую поездку в Чечню.

Алексей Логвиненко сфотографировался с мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым и выложил фото в соцсеть. Мэрия Грозного тоже опубликовала фото на сайте города.

Вскоре издание «Блокнот Ростов» обратило внимание, что на фото не стало часов, которые были на руке ростовского градоначальника в Грозном. На фото и видео, которые опубликовала мэрия Грозного, Алексей Логвиненко с часами. Одна из моделей Breguet Marine Royale в корпусе из розового золота стоит от 2,5 до 3,5 миллиона рублей.

В пресс-службе мэра сообщили, что Алексей Валентинович Логвиненко — состоятельный человек, может себе позволить дорогие аксессуары, сообщает портал 161.ru.

Как правило, он носит эти часы на выходных в кругу друзей и в частных поездках. Ретушировал фото с часами, поскольку не считает нужным выставлять напоказ это в своем личном аккаунте, в котором он часто рассказывает о своей работе.

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