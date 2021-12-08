В Перми пропала семилетняя девочка

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8 декабря 2021, 18:29

фото из соцсети Вконтакте

В Перми в среду, 8 декабря, пропала семилетняя девочка Злата Мититела. Как рассказала мама девочки, Злата после уроков вышла из школы №41 около 12 часов. Примерно до 16 часов была в гостях, после чего отправилась домой.

Телефон в этот день школьница с собой не брала. Предполагается, что ребенок может находиться в районе школы или своего дома на Моторостроителей, 11, в микрорайоне Краснова. Родители девочки начали поиски ребёнка.

Злата Мититела выглядит лет на пять-шесть. Рост девочки — 110 сантиметров, сообщает портал 59.ru.

Девочка была одета в зимний костюм: куртка бирюзового цвета с ярко-розовыми полосками, штаны ярко-розового цвета с белыми полосами. На голове - белая шапка.

Только что стало известно. Злата Мититела найдена. "НАЙДЕНА!!! ЖИВА!!!", - сообщается на странице поискового отряда памяти Ирины Бухановой в соцсети ВКонтакте.

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