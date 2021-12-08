Дед Мороз примет челябинских ребят в Саду Победы

Работать на этой площадке он будет два дня.
Попасть в гости к Дедушке Морозу, который будет гостить на театральной площади парка, можно будет 25 и 26 декабря. Оба дня он будет принимать по два часа – с 13:00 до 15:00.
Как сообщают в Саду Победы, чтобы пообщаться с добрым волшебником, необходимо заранее записать на встречу своего ребенка. Сделать это можно следующим образом:
- В специальном приложении сообщества "В контакте" по ссылке.
- В сообщениях группы "В контакте" или директе Инстаграма парка
- По телефону 8 (351) 225-31-79 с 11:00 до 16:00 в будни.
Количество мест ограничено. Посещение приемной Деда Мороза бесплатно!
Что входит в программу:
- общение с Дедом Морозом и Снегурочкой, вместе они загадают самое заветное желание.
- совместная фотография на память
- можно рассказать стихотворение и спеть песенку и получить подарок (его родители должны сами подготовить заранее)
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