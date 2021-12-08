Дед Мороз примет челябинских ребят в Саду Победы

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8 декабря 2021, 18:02 Анна Семенова

Дед Мороз примет ребят накануне Нового года. Фото с сайта Сада Победы

Работать на этой площадке он будет два дня.

Попасть в гости к Дедушке Морозу, который будет гостить на театральной площади парка, можно будет 25 и 26 декабря. Оба дня он будет принимать по два часа – с 13:00 до 15:00.

Как сообщают в Саду Победы, чтобы пообщаться с добрым волшебником, необходимо заранее записать на встречу своего ребенка. Сделать это можно следующим образом:

В специальном приложении сообщества "В контакте" по ссылке. В сообщениях группы "В контакте" или директе Инстаграма парка По телефону 8 (351) 225-31-79 с 11:00 до 16:00 в будни.

Количество мест ограничено. Посещение приемной Деда Мороза бесплатно!

Что входит в программу:

общение с Дедом Морозом и Снегурочкой, вместе они загадают самое заветное желание.

совместная фотография на память

можно рассказать стихотворение и спеть песенку и получить подарок (его родители должны сами подготовить заранее)

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