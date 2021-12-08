Суд приговорил блогера, повредившего спецавтомобиль, к двум годам и восьми месяцам колонии

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8 декабря 2021, 16:52

фото: pixabay.com

Тверской суд Москвы приговорил блогера Константина Лакеева, повредившего автомобиль ФСБ на несанкционированной акции протеста 23 января, к двум годам и восьми месяцам колонии. Тиктокер признан виновным в хулиганстве и умышленном повреждении имущества.

Суд также взыскал с Лакеева 337,8 тысяч рублей в счёт возмещения причиненного материального ущерба воинской части, к которой была приписана машина. Адвокат Сергей Загребельный заявил, что приговор Лакееву чрезмерно жесткий, и защита блогера обжалует приговор.

По данным юриста, в ходе рассмотрения дела статью о хулиганстве с Лакеева сняли, оставили только повреждение чужого имущества. Как пояснил адвокат, с учётом этого обстоятельства Лакеев не заслуживает лишения свободы на такой срок.

Лакеев после задержания снялся в ролике Следственного комитета, в котором признался, что кинул в спецавтомобиль снежок и несколько раз пнул его. Он также принес извинения.

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