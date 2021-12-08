Депутат парламента Литвы во время онлайн заседания сняла брюки

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8 декабря 2021, 16:21 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Чудны дела твои, Господи! Что на уме у прибалтийских депутатов – никто заранее не скажет, а вот, как они чудят…полюбоваться можно!

До сих пор не утихает скандал с депутатом Сейма Латвии Алдисом Гобземсом: политик за один день был три раза задержан, а полиция возбудила на него аж 12 административных дел! Причина – депутат протестовал против правительства страны и вакцинации.

Видимо, задержаний и административных дел г-ну Гобземсу мало – он решил еще выступить словесно! Депутат Сейма непременно потребовал за «нарушение закона», видимо, имея в виду свое задержание, «уволить всех ментов в районе Тукумс», а также заявил, что будет требовать отставки министра внутренних дел Марии Голубевой. Нет сомнений, что депутат Гобземс так вольготно себя чувствует, что публично называет стражей порядка, простите, «ментами». Депутату, конечно, виднее…

А вот член социал-демократической партии Литвы удивила своих коллег, когда в онлайн-трансляции… сняла штаны… Дама, видимо, решила, что заседание партии закончилось и решила снять с себя все лишнее…

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